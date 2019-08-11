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Adana'daki cinayet

Adana'da bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu ve evine gittiği şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.08.2019 14:35
Adana'daki cinayet
Adana'da bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu ve evine gittiği şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 9 Ağustos'ta R.T'nin (59) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili eşi S.T. (52), oğlu M.T. (25) ve evine gittiği E.Z. (54) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T, oğlu M.T. ile E.Z, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
M.T. ve E.Z. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cinayetle ilgili maktulün firari oğlu H.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde E.Z, 9 Ağustos'ta evine gelen R.T'nin, oğlu M.T. tarafından bıçaklandığı ihbarında bulunmuştu.
112 Acil Servis ekibi, bıçaklanan R.T'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Adana'daki cinayet

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Kaynak: AA

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