Adana'daki cinayet

Adana
'nın Kozan
ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi, defnedildi.
Dün akşam saatlerinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Sezer Ç. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci'nin (19) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kozan ilçesine getirildi.
Asri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Demirci'nin naaşı toprağa verildi.
Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Melike Demirci'yi bıçaklayarak öldürüp kaçtığı iddiasıyla Sezer Ç, tutuklanmıştı.