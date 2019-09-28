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Adana'daki cinayet

Adana'nın Kozan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi, defnedildi.

28.09.2019 15:56Adana'daki cinayet
Adana'nın Kozan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi, defnedildi.
Dün akşam saatlerinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Sezer Ç. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci'nin (19) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kozan ilçesine getirildi.
Asri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Demirci'nin naaşı toprağa verildi.
Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Melike Demirci'yi bıçaklayarak öldürüp kaçtığı iddiasıyla Sezer Ç, tutuklanmıştı.

Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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