Adana'daki Cinayet Davası

Adana
'da sokakta çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan bir kadının vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili 1'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim K, başka suçtan tutuklu Feyzullah S, tutuksuz E.E. ile sanık avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar V.K, F.E, G.U, İ.E, M.Y. ve N.K. ise gelmedi.
Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü havaya ateş edip korku ve panik oluşturan sanıklardan İbrahim K'ye N.K'nin müdahale etmesi üzerine kavga çıktığını, ardından iki grubun sokakta silahlı çatışmaya girdiklerini belirtti.
İbrahim K'nin hedef gözetmeksizin açtığı ateş sonucu Hatice
K'nin öldüğünü, Gül K'nin de yaralandığını belirten savcı, sanık İbrahim K'nin "kasıtla adam öldürme, yaralama, silah taşıma", diğer sanıkların da "tehdit ve silah taşıma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, İbrahim K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olayın geçmişi Merkez Yüreğir
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi'nde 26 Aralık
2016'da İbrahim K'nin sokakta av tüfeğiyle havaya ateş etmesine komşusu N.K. engelli çocuklarının korktuğunu belirterek tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada açılan ateş sonucu N.K'nin akrabası olan Hatice K. hayatını kaybetmiş, Gül K. yaralanmıştı.
Adana
08 Kasım 2018 Perşembe 17:19