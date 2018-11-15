Adana'daki Cinayet Davası

15 Kasım 2018 Perşembe 10:19



15 Kasım 2018 Perşembe 10:19

Adana'da balık tutarken çıkan kavgada bir kişiyi bıçak ve sopalarla öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları ileri sürülen 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanması sürdürüldü.Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hüseyin Fahri Temir'i öldürdükleri, arkadaşı B.S'yi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan sanıklar S.A, Y.A. ve S.A. ile tarafların avukatları katıldı.Duruşmada tanıklar Mehmet K. ile Çağatay Ö. dilendi.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.OlayMerkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde 29 Aralık 2017'de çıkan kavgada Hüseyin Fahri Temir'in (39) öldürülmesi, arkadaşı B.S'nin yaralanmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 10 sanık hakkında "kasten öldürme ve silahla kasten yaralama" suçlarından dava açılmıştı.