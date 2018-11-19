Adana'daki Cinayet Davası

Adana
'da boşandığı eşi ve yeni sevgilisiyle birlikte eski sevgilisini öldürttüğü iddia edilen kadınla 1'i tutuklu toplam 16 sanığın, bir yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle açılanan davanın duruşması yapıldı.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Nihat Yıldırım
, haklarında adli kontrol kararı bulunan Emine Tunç, Eyyup Yıldırım, S.B. (17), Abdulhalim Akça
, Gökhan Kaya
, İhsan Boztay, İsmail Durgun, Mehmet Emin Yıldırım
ile müşteki Yıldız Ağırağaç ve tarafların avukatları katıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan Osman Çiftçi ile diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.
Eski sevgilisini öldürttüğü iddia edilen Emine Tunç ve diğer bazı sanıklar cinayetle ilgilerinin olmadığını öne sürüp beraatlerini talep etti.
Yıldırım ise kavga
sırasında tabancayla öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.
Bazı sanık avukatları da müvekkillerinin suçu işlemediklerini belirterek haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına, ev hapsi bulunan Emine Tunç ile diğer sanıkların yurt dışına çıkma yasağı dışındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verdi.
Sanık Osman Çiftçi'nin yakalama kararının devamına da karar veren heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.
Olay
Hadırlı Mahallesi'nde 3 Aralık
2017'de vatandaşlarca portakal bahçesinde Serdar Ağırağaç'ın cesedi bulundu. Yapılan soruşturma sonunda Ağırağaç'ı eski sevgilisi Emine Tunç'un boşandığı eşi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Osman Çiftçi ile yeni sevgilisi Nihat Yıldırım'a öldürttüğü iddia edildi.
Adana
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:48