Adana'daki Cinayet Davası

07 Aralık 2018 Cuma 18:47



07 Aralık 2018 Cuma 18:47

Adana'da Suriye uyruklu işçinin geri dönüşüm tesisinde öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada biri tutuklu 3 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Suriye uyruklu Velid El Hamidi ile tutuksuz yargılanan ustabaşı H.F. ve iş yeri sahibi R.Ç. ile sanık avukatları katıldı.Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Velid El Hamidi, olay günü arkadaşı Halef Alacrah ile çalıştıklarını belirterek, arkadaşını öldürmediğini savundu.Sanık Hamidi, arkadaşı Halef Alacrah ile fabrikada yan yana çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:"Her ikimizin de çalıştığı makineler birbirlerine yakındı. Ben olay olduğunda kendi makinemde çalışıyordum. Halef'in makinesi ise durmuş, bıçak diye tabir edilen kısmı değiştirmek için gittiğini gördüm. Halef'e şalteri indirip bıçağı değiştirmesini söyledim. Yeni bıçakla geldi ve makinenin içine girdiğini gördüm. Halef'in makinesini kim çalıştırdı, bilmiyorum. Ben çalıştırmadım. Makine çalışınca Halef'in bağırma sesini duydum ve hemen düğmeye basıp makineyi kapattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.""Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezası istenen ustabaşı H.F. ise bağırış seslerini duyunca koştuğunu belirterek, "Yukarıya baktığımda Velid El Hamid'i gördüm. Velid'e 'Düğmeye bas, kapat.' dedim. Velid ise makineyi kapattığını söyledi." beyanında bulundu.İş yeri sahibi R.Ç. de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bana olayı fabrikanın ustabaşı bildirdi. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.Mahkeme heyeti, güvenlik kamerası görüntülerinin ayrıntılı şekilde incelenmesine ve sanık Hamidi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.OlaySarıçam ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çalışan Suriye uyruklu Halef Alacrah (20), hurda plastiklerin parçalandığı öğütücü makinesinde hayatını kaybetmişti.Bilirkişi raporu ve iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerine göre, olay günü Alacrah'ın plastik öğütme makinesine girdiği, Hamidi'nin düğmesine basarak makineyi çalıştırdığı öne sürülmüştü.Raporda iş yeri sahibi R.Ç'nin gerekli önlemleri almadığı için asli, ustabaşı H.F'nin ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.