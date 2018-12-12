Adana'daki Cinayet Davası

Adana
'da iki komşu arasında motosikleti evin önüne park edilmesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Menduh Zerez ile ağabeyi Tahsim Serez ve avukatları katıldı.
Savunması alınan sanık Tahsim Zerez, kardeşinin kendisini telefonla araması üzerine olayın yaşandığı yere gittiğini belirterek, "Ben olay sırasında kimseye ateş etmedim, bende silah yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Sanık Menduh Zerez de olay sırasında Aslan Abdullah Atasever'in tüfekle üzerlerine doğru ateş ettiğini ve kendilerinin de karşılık verdiğini öne sürerek, "Suçu yapan ben ve Enver'dir. Ateş ederken bir kadın görmedim. Pişmanım keşke olmasaydı." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanıklar Menduh ve Tahsim Serez'in, maktul Aslan Abdullah Atasever'i "kasten öldürme", Hanife
Atasever'i de "olası kastla öldürmek" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti de sanıklar Menduh ve Tahsim Serez'in mevcut hallerinin devamına karar vererek esasa ilişkin savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.
Olay
Adana'nın merkez Seyhan
ilçesi Yenibey Mahallesi'nde Aslan Abdullah Atasever'in 4 Ekim
2014'de motosikletini, Enver Zerez'in oturduğu evin önüne park etmesi yüzünden çıkan kavgada, Aslan Abdullah Atasever ile eşi Hanife Atasever silahla vurularak öldürülmüştü.
Soruşturma sonunda Hilmi, Enver, Tahsim ve Menduh Zerez kardeşler ile anneleri Zayide Zerez hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
Yargılama sonunda Hilmi ve Enver kardeşler 31'er yıl 3'er ay, anneleri Zayide Zerez ise "suç delillerini gizlemek" suçundan 5 ay hapis cezasına mahkum edilirken haklarında yakalama kararı bulunan Tahsim ve Menduh kardeşlerin davası ise ayrılmıştı.
Tahsim ve Menduh Zerez ise önceki günlerde yakalanarak tutuklanmıştı.
Adana
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:39