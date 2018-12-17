Adana'daki Cinayet Davası

Kaynak: AA

Adana'da, özel güvenlik görevlisini öldürdükleri iddiasıyla haklarında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sercan Duman (29), Doğuş Demirci (19), müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.Müştekilerin avukatı, sanıkların eylem ve irade birliği içinde Özkan Çelik'i öldürdüklerini iddia edip iddianamede istenen cezalar doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.Söz hakkı verilen sanıklar, birbirlerini suçladı.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.OlayMerkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, 14 Aralık 2017'de özel güvenlik görevlisi Özkan Çelik'i (31) öldürdükten sonra cesedini otomobilin bagajına koyup, daha sonra yaktıkları ve ıssız bir yere attıkları iddiasıyla Sercan Duman ve Doğuş Demirci tutuklanmış, sanıklar hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.