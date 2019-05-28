Adana'daki cinayet davası

Adana
'da balık tutarken çıkan kavgada bir kişiyi bıçak ve sopalarla öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları ileri sürülen 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanması tamamlandı.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Sedat A, Yasin A. hazır bulundu, 17 yaşındaki sanık S.A ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.
Bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatlarının de geldiği duruşmada taraflara son savunmaları soruldu.
Sanıklardan Sedat A, olay anındaki panikle suçu işlediğini belirtip pişman olduğunu söyledi.
Yasin A. ve S.A ise olay yerinde bulunmaları dışında suça katılmalarının söz konusu olmadığını iddia etti. Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Sedat A ve Yasin A.'yı "Kasten öldürme ve bir kişiyi yaralama" suçlarından toplam 18 yıl 1 ay 15'er gün, S.A'yı ise 11 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edip tutukluluklarının devamına karar verdi.
Sanıklardan M.M.Y'ye "yaralama" suçundan 3 bin 600 lira adli para cezası verilirken, diğer sanıklar İbrahim A, Muhammed A, Emre A, Abdurrahman S, Serhat Ç ve Mahmut Tise beraat etti.
-Olay Merkez Çukurova
ilçesi Seyhan Baraj Gölü
üzerindeki Çatalan Köprüsü
'nde 29 Aralık
2017'de çıkan kavgada Hüseyin Fahri Temir'in (39) öldürülmesi, arkadaşı B.S'nin yaralanmasıyla ilgili 10 sanık hakkında "kasten öldürme ve silahla kasten yaralama" suçlarından dava açılmıştı.
Adana
, Güncel
Kaynak: AA