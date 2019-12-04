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Adana'daki cinayet davasının sanığı, müebbet hapis istemiyle yeniden hakim karşısında

Adana'da iki kişinin öldürülmesi, bir kişinin de bıçakla yaralanmasıyla ilgili iki kişinin hapis cezasına çarptırıldığı davada beraat eden sanığın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

04.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:56Adana'daki cinayet davasının sanığı, müebbet hapis istemiyle yeniden hakim karşısında
'da iki kişinin öldürülmesi, bir kişinin de bıçakla yaralanmasıyla ilgili iki kişinin hapis cezasına çarptırıldığı davada beraat eden sanığın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 30 Haziran 2012'de Zorap Süleyman (27) ile Ahmet Nair'in (27) silahla vurularak öldürülmesi, Civan K'nin de bıçakla yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan sanıklardan Fırat Bora'ya 24 yıl, Süleyman Sarı'ya ise 14 yıl hapis cezası verilmesine, Metin S. ile Mithat S'nin ise beraatine yönelik kararı onadı.
Beraatine karar verilen Murat Bora ile ilgili kararı ise sanığın hapis cezası verilen kardeşi Fırat ile "fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği" gerekçesiyle bozan Yargıtay, Bora'nın müşterek fail olarak müebbet hapisle cezalandırılması, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.
Bunun üzerine Murat Bora, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.
Müştekiler Yeşim P. ve Gülbahar S'nin de katıldığı duruşmada sanık, suçlamayı kabul etmedi.
Daha önce 3 yıl boyunca yargılandıklarını ifade eden Bora, maktul Ahmet Nair'i kendisinin hastaneye götürdüğünü belirterek, "Kamera kayıtlarından da benim götürdüğüm sabittir. Ben böyle bir suç işlemişsem niye benim elimden barut izleri almıyorlar. 10 çocuğum vardır, 9'unu okutuyorum, vicdanım rahattır." dedi.
Savcı mütalaasında, sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını istedi.
Tekrar söz verilen Murat Bora ise mütalaayı kabul etmediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kavga hastanede de sürmüştü
Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 30 Haziran 2012'de iki grup arasında çıkan kavgada, Zorap Süleyman ile Ahmet Nair tabanca ve av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Ölenlerin morga kaldırıldığı hastanede çıkan kavgada da Civan K. bıçakla yaralanmıştı.
Yargılama sürecinde sanıklardan Fırat Bora "kasten öldürme, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 24 yıl, Süleyman Sarı, "kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmaktan" 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bora Füzesi, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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