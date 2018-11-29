Adana'daki Cinayet İddiası

Adana
'da, bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki çocuk hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Merkez Yüreğir
ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde, 21 Eylül
'de Ali Genç
'i (41) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen M.F.K. (14) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, olaydan sonra tutuklanan M.F.K. ile ilgili "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hazırladığı iddianame, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Savcı iddianamede, çocuk sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini isterken, verilecek kararda haksız tahrik ve yaş indirimlerinin uygulanmasını da talep etti.
M.F.K, iddianamede yer alan savunmasında, kahvehane işletmecisi Genç'i kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla öldürdüğünü öne sürerek, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, sanığın olaydan yaklaşık bir yıl önce Ali Genç tarafından birden fazla cinsel istismara uğradığı, bu olayların etkisi ile Genç'i öldürmeye karar verdiği de yer aldı.
M.F.K. hakkında açılan bu dava, bir süre önce Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde M.F.K'yi cinayete azmettirdikleri iddiasıyla annesi S.K. (36) ve babası A.R.K. (40) hakkında açılan dava ile birleştirildi.
Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:44