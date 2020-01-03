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Adana'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerleri ise sınır dışı edildi.

03.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:58
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerleri ise sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 Aralık 2019'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 2'si ise sınır dışı edildi.
Çalışmalar kapsamında örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4'ü Suriye 2'si Irak vatandaşı 6 şüphelinin adresleri belirlenmiş, 4 gün önce özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlenmişti.
Adana'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana, Güncel

Kaynak: AA


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