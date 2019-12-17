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Adana'daki DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı, 5 kişi sınır dışı edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri sınır dışı edildi.

17.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:16Adana'daki DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı, 5 kişi sınır dışı edildi
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriyeli U.A. (24), C.H. (25), M.H. (35) ve İ.A. (40) ile Irak uyruklu B.H. (27) ve M.Y'nin (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan C.H. tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi. İşlemleri tamamlanan 5 zanlı, sınır dışı edildi.
Tutuklanan şüpheli C.H'nin "Ebu Huzeyfe" kod adıyla örgütte 18 ay faaliyette bulunduğu belirtildi.
Örgüt adına Suriye'de silahlı olarak faaliyette bulundukları, kentte hücre yapılanması oluşturdukları ve örgütün talimatları doğrultusunda eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 6 şüphelinin adresleri tespit edilmiş, 13 Aralık'ta özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlenmişti.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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