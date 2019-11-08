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Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 gözaltı

Adana'da şafak vakti terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

08.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:20 Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 gözaltı
'da şafak vakti terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu ve örgütler içinde çeşitli görevlerde bulunduğu iddia edilen 8'i yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin desteğinde şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Evlerinde örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilen şüpheliler arasında, DEAŞ ve El Kaide'de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders verip sohbet düzenlediği ve örgüt mensupları ile irtibat halinde olanların da bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları sürüyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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