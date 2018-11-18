18 Kasım 2018 Pazar 17:30



18 Kasım 2018 Pazar 17:30

Adana'da engelli bir kızın yardıma muhtaç olduğu haberleri üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, açıklamada bulundu.Açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Engelli Buse bu kışı sokakta geçirmesin" başlığıyla haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.Bu doğrultuda konunun yakından takip edildiğine yer verilen açıklamada, habere konu ailenin engelli evde bakım hizmet modelinden faydalandığı ifade edildi.Ayrıca, mağduriyetinin ortadan kaldırılması amacıyla sosyo ekonomik destek kapsamında kat yardımının yapıldığı aktarılarak, aileye yardım için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile de görüşüldüğü kaydedildi.