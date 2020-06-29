Adana'daki fabrika yangını

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

29.06.2020 07:38 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:59
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Merkez Sarıçam ilçesindeki AOSB'de, nişasta fabrikasının depo bölümünde başlayan ve ekiplerce kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Soğutma çalışmalarının kısmen tamamlanmasının ardından, Osmaniye ve Mersin'den takviye olarak gelen itfaiye ekiplerinin bölgeden ayrıldığı belirtildi.
Güneşin doğmasıyla fabrikanın kısmen çöken depo kısmının tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Dün akşam saatlerinde, AOSB'deki bir nişasta fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.
Yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye ile Mersin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'ların da müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınmıştı. Adana’daki fabrika yangını

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Osmaniye, Adana, Güncel, Haber

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