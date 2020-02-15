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Adana'daki fabrika yangını 3'üncü gününde sürüyor

Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın, 3'üncü gününde kontrol altında sürüyor.

15.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:37Adana'daki fabrika yangını 3'üncü gününde sürüyor
'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın, 3'üncü gününde kontrol altında sürüyor.

Perşembe gecesi Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın balyalarının depolandığı bölümde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, dün tekrar büyüdü. Gün boyunca devam eden söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Tonlarca pamuk balyalarını saran alevlerin fabrikanın diğer kısımlarına ve Karataş yoluna sıçramaması için ekipler müdahalelerini sürdürüyor. Yangını ekipler dün akşam saatlerinde kontrol altına aldı. Kontrol altında söndürme çalışmaları devam eden yangının birkaç gün daha sürebileceği tahmin ediliyor. - ADANA

Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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