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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 12 sanıktan 5'ine hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 12 sanıktan 5'ine 1 yıl 6 ay 22 günden 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi.

19.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:56Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 12 sanıktan 5'ine hapis cezası
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 12 sanıktan 5'ine 1 yıl 6 ay 22 günden 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ömer Faruk Giriş, Hasan Duymaz, İsmail Atmalı ve Hasan Duymaz ile avukatları katıldı.
Sanık Atmalı savunmasında, önceki celselerde etkin pişmanlığa dair beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Ben tüm bildiklerimi mahkeme aşamalarında samimi olarak anlatmıştım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tüm sanıkların üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Hasan Duymaz ve Ömer Faruk Giriş'i 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık Ramazan Baloğlu'nu 4 yıl 2 ay, sanık İsmail Atmalı'yı da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanık Hasan Ayas ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Heyet, diğer sanıklar A.Ş, Y.Ö, A.B, H.Y, R.Ç, F.C. ve M.B'nin "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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