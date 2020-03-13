Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
13.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:40
Adana 'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Melek D, M.A.E. ve H.A. ile avukatları katıldı.
Sanık Melek D. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek D'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması, diğer sanıkların ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Melek D'yi "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Melek D, M.A.E. ve H.A. ile avukatları katıldı.
Sanık Melek D. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek D'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması, diğer sanıkların ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Melek D'yi "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Güncel
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor