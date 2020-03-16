Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski polislere hapis cezası
Adana'da "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" ilişkin davada yargılanan iki eski polis, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
16.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:22
Adana 'da "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" ilişkin davada yargılanan iki eski polis, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.S. ve E.T. ile avukatları katıldı.
Sanık S.S, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.
Sanık E.T. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı, delil durumu dikkate alınarak S.S. ve E.T.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan S.S. ve E.T'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.S. ve E.T. ile avukatları katıldı.
Sanık S.S, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.
Sanık E.T. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı, delil durumu dikkate alınarak S.S. ve E.T.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan S.S. ve E.T'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA
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