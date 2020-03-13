Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 3 sanıktan ikisine 6 yıl 3'er ay hapis
Adana'da FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan eski öğretmen 3 sanıktan ikisi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.
13.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:38
Adana 'da FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan eski öğretmen 3 sanıktan ikisi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sevcan A, Ayşe T. ve İ.Ç. ile avukatları katıldı.
Sanık Sevcan A, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar Sevcan A, Ayşe T'nin cezalandırılması, diğer sanık İ.Ç'nin ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Sevcan A. ve Ayşe T'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanık İ.Ç'nin ise beraatine karar verdi.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sevcan A, Ayşe T. ve İ.Ç. ile avukatları katıldı.
Sanık Sevcan A, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar Sevcan A, Ayşe T'nin cezalandırılması, diğer sanık İ.Ç'nin ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Sevcan A. ve Ayşe T'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanık İ.Ç'nin ise beraatine karar verdi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Güncel
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı