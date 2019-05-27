Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana
'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği ve örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen eski hava pilot üsteğmen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.B. ile avukatı katıldı.
Sanık A.B. terör örgütü FETÖ ile küçük yaşlarda tanıştığını belirterek, "Yapı içerisinde Kemal kod adlı mahrem imam benimle ilgileniyordu. Görev yaptığım süre kapsamında Kemal kod adlı örgüt mensubu, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle beni arıyordu. Sürekli sohbet toplantılarına çağırıyordu. Bu toplantılarda gizliliğe dikkat ederek yanımıza cep telefonlarımızı almıyorduk. Bu örgütle 2014 yılına kadar bu şekilde görüşmeye devam ettim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti de sanık A.B. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adana
, Güncel
Kaynak: AA