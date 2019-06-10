Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "bölge imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali İhsan Ö. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.
Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği, örgütün finans kuruluşu Bank Asya
'da rutin olmayan hesap hareketliliğin bulunduğunu ve örgüt içerisinde en son "bölge imamı" görevini yürüttüğünü aktardı.
Savcı, sanık Ali İhsan Ö'nün, KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait sendikalarda üyelik kaydının bulunması da dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ali İhsan Ö. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir görevim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kaynak: AA
Güncel