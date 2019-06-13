13.06.2019 17:12
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 49 eski öğretmenin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 49 eski öğretmenin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Mahkemede savunması alınan sanıklar, FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, adli kontrollerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kaynak: AA
Adana, Güncel

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