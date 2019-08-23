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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

23.08.2019 18:30 Adana'daki FETÖ/PDY davası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.B, K.K, V.B, M.T. ve A.İ. ile avukatları katıldı.
Savunma yapan sanık H.B, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgüte finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek adli kontrol kararının kaldırılarak beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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