Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen tutuksuz eski yüzbaşının yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kürşat Atlı ile avukatı katıldı.

Eski yüzbaşı Atlı, savunmasında, örgütle ilk olarak lise eğitimi sürecinde tanıştığını ve örgüt imamlarının kendisine askeri okul sınavları için telkinlerde bulunduğunu söyledi.

FETÖ'ye ait evlerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in video görüntülerini izletildiğini belirten Atlı, şöyle devam etti:

"2006 yılında göreve başladığımda Ali kod adlı birisi beni sabit hatlardan aramaya başladı. Kendisiyle iki defa görüştüm. Örgüt imamları ankesörlü telefonlardan arayarak görüşeceğimiz günleri önceden bildiriyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ'nün mahrem imamları ile görüştüğümde benden çalıştığım üstlerim ile ilgili bilgiler isteniyordu. Örneğin, bir kişinin ismini verirlerdi, 'Bu kişi şu şekilde davranıyormuş, doğru mu?' şeklinde teyitler almaya çalışırlardı, ben bu durumlardan rahatsız olmaya başladım. FETÖ/PDY ile 2012 yılında tüm bağlantımı kestim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı ise sanık Atlı'nın dosyadaki eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.