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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

02.10.2019 18:20Adana'daki FETÖ/PDY davası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet S. ile avukatı katıldı.
Sanık Ahmet S, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını öne sürdü.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan Ahmet S, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.
Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki eksiklerin giderilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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