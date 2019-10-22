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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

22.10.2019 18:04Adana'daki FETÖ/PDY davası
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Rıfat K. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, sanığın veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "SAYV" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık Rıfat K. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını, komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını öne sürdü.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan Rıfat K, "Hakkımdaki 'SAYV' koduyla yapılan fişlemeyi kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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