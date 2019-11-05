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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

05.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:10Adana'daki FETÖ/PDY davası
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın duruşması görüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.P. ile avukatı katıldı.
Mahkemede ilk önce tanık olarak dinlenen F.G. huzurda bulunan sanığı tanıdığını belirterek, "Adana'da komiser yardımcılarına yönelik düzenlenen sohbet toplantılarında sanık M.P'yi gördüm. Sohbet toplantılarını F.A. isimli mahrem imam organize ediyordu. Her gruba yönelik ayrı toplantı yapılıyordu. Bu sohbetlerde örgüt elebaşına ait kitaplar okunuyor ve kasetler izleniyordu." ifadesini kullandı.
Sanık M.P. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini öne sürdü.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık M.P, "Komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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