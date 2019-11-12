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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz eski astsubay 5 sanığın duruşması görüldü.

12.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:54Adana'daki FETÖ/PDY davası
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz eski astsubay 5 sanığın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ö.C, Y.K, A.B, İ.B. ve Y.K. ile avukatları katıldı.
İlk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık Y.K, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.
Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Y.K, "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması ile bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep ediyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.
Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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