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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz eski öğretmen 49 sanığın yargılanmasına devam edildi.

18.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:30Adana'daki FETÖ/PDY davası
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz eski öğretmen 49 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.A, mahkemeye gelen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Tanık beyanları gerçek değildir. ByLock programını kullanmadım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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