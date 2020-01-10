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Adana'daki FETÖ/PDY davasında 25 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında doktorların da bulunduğu eski sağlık çalışanı 25 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

10.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:50Adana'daki FETÖ/PDY davasında 25 sanığın yargılanmasına devam edildi
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında doktorların da bulunduğu eski sağlık çalışanı 25 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı.
Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar M.A.Ö, A.G. ve A.T'nin "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine, sanıklar D.E. ve T.Ö'nün mahkeme aşamalarında verdiği itiraf mahiyetindeki beyanlar dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Savcı, ayrıca dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak diğer 20 sanığın ise üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Savunması alınan sanık Y.Ç, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir görevim yoktur. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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