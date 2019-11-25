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Adana'daki FETÖ/PDY davasında iki eski astsubayın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen eski astsubay iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

25.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:44Adana'daki FETÖ/PDY davasında iki eski astsubayın yargılanmasına devam edildi
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen eski astsubay iki sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar H.B. ve A.O. ile avukatları katıldı.
Sanık H.B, Şırnak'ta göreve başladığında FETÖ/PDY'nin mahrem imamı "Tamer" kod adlı şahsın kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi.
Örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını belirten H.B, "FETÖ'nün mahrem imamları, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle beni arayarak sohbet toplantısına çağırıyordu. Mahrem imamlar sürekli kod adı kullanıyordu. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Sanık A.O. ise üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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