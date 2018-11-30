Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

30 Kasım 2018 Cuma 17:00



30 Kasım 2018 Cuma 17:00

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan, farklı meslek gruplarına mensup sanıklardan 23'ü, 2 yıl 1 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, 4'ü ise beraat etti.2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Harun Reha Ataç ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.Savunması alınan sanık Ataç, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "FETÖ/PDY ile bir alakam yoktur. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar K.Ö, F.T, A.A. ve Ö.Ö'nün 'delil yetersizliğinden' beraatine karar verilmesini, diğer sanıkların "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, ayrıca tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.Mahkeme heyeti, aralarında tutuklu sanık Harun Reha Ataç'ın da bulunduğu 23 sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, sanıklar K.Ö, F.T, A.A. ve Ö.Ö'nün ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Ataç'ın mevcut halinin devamını, sanıklar Fatih Yüce, Harun Şulul, Aykut Tümer, Zafer Pehlivan, Yusuf Türktan, Abdülhadi Kaya ve Hasan Şimşek'in ise kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak, hükümle birlikte tutuklanmasını kararlaştırdı.