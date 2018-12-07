Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eski öğretmen 1'i tutuklu 35 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, sanıklardan 23'ünün 3 yıl 1 ay 15 gün ila 12 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, 12 sanığın ise beraatine karar verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Karakurt
ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Son savunması alınan sanık Karakurt, cep telefonuna terör örgütünün gizli haberleşme ağı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek "FETÖ/PDY terör örgütüyle bir alakam yoktur. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerlerini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek tutuklu sanık Karakurt'un hükümle birlikte mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Şahzar Sürücü ve Ali Kaya
'yı 3'er yıl 1'er ay, sanıklar Türkay Oruç, Ayşe Daş, Hüseyin Çakar
, Ülkü Aydoğan
ve Abdullah Gülat'ı 6'şar yıl 3'er ay, sanıklar Kezban Bayram ve Şahin Sedat Ergünay'ı 6'şar yıl 10'ar ay 15'er gün, sanıklar Murat Kaya
, Zeliha Demirci, Melek Çevik Özer, Necmi Erdoğdu, Muhammed Gökçe
, Meral Karakurt, Numan Dönmez, Burhan Kan ve Koray İzgi'yi 7'şer yıl 6'şar ay, sanıklar Turgut Topal
ve Kaşif Candan'ı 8'er yıl 1'er ay, sanık Nurhan Erdal'ı 8 yıl 9 ay, sanık Süleyman Aydın
'ı 12 yıl, tutuklu sanık Mustafa Karakurt'u 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Mahkeme, sanıklar Zehra Günaydın Orhan Bilimli, İbrahim Ceylan
, Abdulkadir Çiçek
, Ahmet Doğan
, Veli Yıldız
, Talha Durmuş, Hamit Erdal, Emrah
Coşkun, Hakan Bircan, Uğur Tok, ve Hakkı Cihangir
'in ise 'delil yetersizliğinden' beraatine karar verdi.
Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Karakurt'un mevcut halinin devamına, sanıklar Melek Çevik Özer, Necmi Erdoğdu, Muhammed Gökçe, Meral Karakurt, Numan Dönmez, Burhan Kan, Koray İzgi ve Nurhan Erdal'ın ise kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak hükümle birlikte tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen sanıklar Murat Kaya, Zeliha Demirci, Turgut Topal, Kaşif Candan ve Süleyman Aydın hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.
Adana
07 Aralık 2018 Cuma 19:58