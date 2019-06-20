20.06.2019 18:15
Haberler» Güncel» Haber

Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 9 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 9 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Safiye Görmez, D.Ö, G.S, G.T, M.Ç, Z.Ç, D.K, A.T. ve H.H. ile avukatları katıldı.
Sanık Görmez savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların üzerlerine atlı suçtan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Safiye Görmez'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. "Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle diğer sanıkların beraatine karar verdi.
Kaynak: AA
Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:03 Güroymak'ta kısa film gösterimi
20:03 Orman yangını
20:02 DHA YURT BÜLTENİ - 22
20:02 DHA YURT - Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar, polis kovalamacasında yakalandılar
20:02 Trump'tan İran'a saldırı konusunda "yakında göreceksiniz" açıklaması
20:01 Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (3)
20:01 Yerli ve yabancı turizmciler Akçakoca'da