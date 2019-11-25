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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 26 sanıktan 21'i, 1 yıl 10 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

25.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:42Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 26 sanıktan 21'i, 1 yıl 10 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.G. FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, 21 sanığın 1 yıl 10 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına, 5 sanığın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.
Mahkeme ayrıca duruşmaya gelmeyen ve hakkında 8 yıl 9 ay hüküm kurulan sanık Mehmet Ali Bilgehan Akçakoyun için tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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