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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

09.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:00Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ayşe Ballı ile L.T, A.D, S.A, R.K. ve F.Ö. ile avukatları katıldı.
Sanık Ayşe Ballı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunarak, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar de FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, sanık Ballı'nın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Ayşe Ballı'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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