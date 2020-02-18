Adana'daki FETÖ sanığı 3 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Adana 'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz eski astsubay 17 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cengiz Akdoğan, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Akdoğan, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar eden cumhuriyet savcısı ise sanıkların terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Abdulkadir Keçeci, Cengiz Akdoğan ve Zeynel Topal'ı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar M.G, M. T, M.K, M. Ş, R. O, S. Ş. ve T. Y'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Sanıklar A.K, A.Ç, E.D, E.Ö, F.H. ve M.Ç'nin beraatine karar verilirken sanık S.Ö. hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.