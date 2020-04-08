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Adana'daki iki cinayetin zanlısı 3 kişi saklandıkları villada yakalandı

Adana'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılarla ilgili 3 zanlı saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

08.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:22
Adana'daki iki cinayetin zanlısı 3 kişi saklandıkları villada yakalandı
Adana 'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılarla ilgili 3 zanlı saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta silahlı saldırıya uğradıktan 10 gün sonra hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ile dünkü silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kemal Daş cinayetleriyle ilgili çalışma yaptı.
Ekip, her iki olaya da karışan zanlıların merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesindeki bir villada saklandıklarını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar S.B., C.E. ve A.A'yı yakaladı.
Villada yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca, bu silahlara ait 38 mermi, iki çelik yelek, 2 cep telefonu, 7 SIM kart ile başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.
3 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarında 15 Mart'ta Cüneyt Aksüt, park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Aksüt, kaldırıldığı hastanede 25 Mart'ta hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri, katil zanlıları A.T, B.T, S.T, Ş.A, M.S. ve B.D'yi yakalamış, 2 kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 4 şarjör ve 113 fişek ile ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirmişti. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı. Saldırıyla ilgili S.B., C.E. ve A.A. ise aranıyordu.
Dün merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4067. Sokakta başından tabancayla vurulan Kemal Daş (57), hayatını yitirdi. Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarında işlettiği restoranda 11 Eylül'de ortağı Erkan Çoral (39) ile hisselerin devri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı öne sürülen ve 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan Daş'ın öldürülmesiyle ilgili de S.B., C.E. ve A.A'nın adı geçiyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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