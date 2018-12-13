Adana'daki İnşaat İskelesinin Çökmesi Soruşturması

13 Aralık 2018 Perşembe 18:10



13 Aralık 2018 Perşembe 18:10

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir binanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi sonucu bir işçinin ölümüne bir işçinin de yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen iş yeri sahibi hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinin boyanması için 4 Ekim'de kurulan iskelenin çökmesi sonucu işçilerden Metin Karal'ın ölümü, Mehmet Çelenk'in de yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.Cumhuriyet savcısının, iş kazasında asli kusurlu olduğu iddia edilen inşaat şirketi sahibi İ.A. hakkında hazırladığı iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İ.A'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, işçilerin apartmanın dış cephe boyasını yapmak için kurulan ve hareketleri kendileri tarafından kumanda edilen asma iskele platformunda bulundukları sırada, iskelenin apartmandaki klimaların dış ünitesine çarpması sonucu çöktüğü ve 5'inci kattan aşağıya düştükleri belirtildi.İddianamede, iskelenin sabit montajını yapmadığı veya yaptırmadığı, iş kazası riski için gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle İ.A'nın asli kusurlu olduğu belirtildi.Tutuksuz sanık İ.A'nın yargılanmasına 26 Şubat 2019'da başlanacak.