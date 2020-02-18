Haberler » Güncel » Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu - Haber

Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu

Adana'da tıbbi aletler ve çok sayıda ilacın ele geçirildiği kaçak muayenehaneye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

18.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:06Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu
'da tıbbi aletler ve çok sayıda ilacın ele geçirildiği kaçak muayenehaneye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerince, Mirzaçelebi Mahallesi'nde kaçak muayenehane olarak kullanılan 3 katlı binaya yönelik 2 gün önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Suriyeli Shadi Alahmad A. (44) ve ona sekreterlik yapan Kafe Şeyh M. (44) ile Muhammet A'nın (36) işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin ifadelerinde, isminin İbrahim olduğunu bildikleri başka bir Suriyelinin hastalara baktığını, kendilerinin ise burada işçi olarak çalıştıklarını söyledikleri iddia edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suriyeli bir ailenin yaklaşık 5 ay önce yıllık 8 bin liraya binayı kiraladıktan sonra amacı dışında kullanmaya başladığı öne sürüldü.
Kaçak muayenehanenin faaliyetine son verildiğinden haberi olmayan bazı Suriyeliler ise adrese gelmeye devam etti.
Bu kişiler arasındaki Gül Veli, çocuklarını daha önce tedavi için bu adrese getirdiğini bugün de ilaçlarını almak için geldiğini ve yasa dışı faaliyet gösterdiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 11:39:28