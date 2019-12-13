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Adana'daki "Kebap ve Şalgam Festivali" iptal edildi

Adana Valiliği, 14-15 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali"nin iptal edildiğini bildirdi.

13.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:02Adana'daki
Adana Valiliği, 14-15 'ta düzenlenmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali"nin iptal edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları, genel sağlığın, kamu düzeni ve güvenliğiyle vatandaşların can ile mal güvenliklerinin korunmasının, devletin asli görev ve sorumlulukları arasında bulunduğu anımsatıldı.
Bu çerçevede, festivalin iptaline ilişkin karar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği ve bu yolla kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik Valilik makamı tarafından iptal edilmiştir. Bu kapsamda, iş yerlerimizin ruhsatlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette bulunması, ayrıca vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin kamuya açık alanlarda kamu düzeni ve güvenliği ile trafik düzenini tehlikeye sokabilecek faaliyetlerden kaçınmaları ve bu konuda belediyelerimiz ve ilgili kurum kuruluşlar tarafından yapılan uyarılara uyulması büyük önem arz etmektedir."

Adana Valiliği, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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