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Adana'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Adana'daki orman yangını büyümeden söndürüldüADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.

03.08.2019 01:25
Adana'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
Adana'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, gece saatlerinde Sıralif mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. 10 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda işçinin katıldığı çalışma sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Bir hektarlık alana zarar veren yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

İtfaiye, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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