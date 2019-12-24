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Adana'daki sağanak yaşamı zorlaştırıyor

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu, su basması nedeniyle ulaşıma kapandı.

24.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:14 Adana'daki sağanak yaşamı zorlaştırıyor
'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu, su basması nedeniyle ulaşıma kapandı.
Merkez ilçelerde okulların tatil edildiği kentte, yağmur nedeniyle bir çok yol su altında kaldı, evleri su bastı. Sürücülerin yolda mahsur kalan araçları, çekiciler vasıtasıyla kurtarıldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu da taşan suların altında kalınca kapandı.
Cezaevine giden bir kuruma ait araç suların çekilmesini beklerken, kuruma personel getiren servis aracı da su dolu yola giremedi. Kuruma gelen bazı mahkum yakınları ile avukatlar da cezaevine ulaşamadı.
Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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