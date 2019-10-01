Haberler » Güncel » Haber

Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi teröristlerin bulunduğu hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

01.10.2019 22:32Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi teröristlerin bulunduğu hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.
Çakacak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi.
Burada, yetkililerden yaralı iki polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi alan Çakacak, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Adana'da, geçen hafta polislerin taşındığı servis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden ikisinin, silahlı çatışma sonucunda etkisiz hale getirildiğini ifade eden Çakacak, "İki polis arkadaşımız yaralandı. Onları ziyaret etmeye geldik. Durumları iyi. Ağır değiller." dedi.
Çakacak'a, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de eşlik etti.

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:40 Ankara'da müstakil evde yangın paniği
00:39 Ankara'da müstakil evde yangın paniği
00:39 Cumhurbaşkanı erdoğan davetlilere köfte ikram etti
00:38 Cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı
00:36 Gebze kaymakamı güler yaya geçidinde kontrolde bulundu
00:35 Adana'da 209 kara ekibinin katıldığı drone'lu huzur ve güven uygulaması yapılması
00:34 Arnavutköy'de kimyasal paniği (3)