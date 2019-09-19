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Adana'daki silahlı kavga "leblebi" yüzünden çıkmış

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "leblebi atma" meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

19.09.2019 10:08Adana'daki silahlı kavga
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "leblebi atma" meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kiremithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi'nde 3 gün önce çıkan silahlı kavgada Sebahattin Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla, gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.
Narin'i kazayla vurduğunu öne süren zanlı Abdulkadir S. ile olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Doğan B. ve Selim Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Narin'in gittiği bir sokak düğününde kendisine leblebi attığı iddiasıyla tartıştığı Abdulkadir S. ile bir gün sonra konuşmak için sokakta buluştuğu sırada vurulduğu öne sürüldü.
Merkez Yüreğir ilçesinde 16 Eylül'de sokakta Sebahattin Narin ile Abdulkadir S. arasında kavga çıkmış, bu sırada Narin tüfekle başından ağır yaralanmıştı. Özel ir hastaneye kaldırılan Narin kurtarılamamış, Abdulkadir S. ise gözaltına alınmıştı.

Yüreğir, kavga, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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