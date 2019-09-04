Adana'daki silahlı saldırı

Adana
'da plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobilden eski sevgilisine silahla ateş açarak yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda 22 Ağustos'ta, Esra Y'nin (30) plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yaralı Esra Y'nin kendisine ateş edenin eski sevgilisi Yusuf S. (49) olduğunu söylemesi üzerine adresi tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Yusuf S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.