Adana'daki Silahlı Saldırı Davası

Adana
'da seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili tutuklanan iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Uğur E. ve A.K. (17) ile müştekiler Bedriye Canpolat, Felemez Baysal ile tarafların avukatları katıldı. Söz
verilen savcı, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, her iki sanığın da biri ağırlaştırılmış ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Müştekiler de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.
Uğur E, savunmasında, olayda ateş eden kişinin kendisi olmadığı iddiasını yineledi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Merkez Seyhan
ilçesi Gürpınar
Mahallesi Meydan Caddesi'nde 16 Ağustos 2017'de meydana gelen olayda, motosikletle giden Cumali Baysal (26) ile Ömer Canbolat (17) silahla öldürülmüş, katil zanlısı olarak tutuklanan Uğur Eski ile A.K. hakkında "Tasarlayarak öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçlarından dava açılmıştı.
Adana
11 Aralık 2018 Salı 13:25