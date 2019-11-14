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Adana'daki şüpheli ölümde "şantaj" iddiası sanıklarına dava

Adana'da, 55 yaşındaki çiftçinin başkasına ait evde ölü bulunmasıyla ilgili 6'sı tutuklu, 2'si yakalamalı 9 sanık hakkında 29'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

14.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:00Adana'daki şüpheli ölümde
Adana'da, 55 yaşındaki çiftçinin başkasına ait evde ölü bulunmasıyla ilgili 6'sı tutuklu, 2'si yakalamalı 9 sanık hakkında 29'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde geçen yıl 28 Ekim'de bir apartmanın 12. katında ölü olarak bulunan Bekir Ö'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı, olaydan sonra Bekir Ö'nün ölümünden sorumlu oldukları iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Cihan E, Doğan B, Emin Ö, Mustafa Ş, Selçuk A, Veysel A. ile haklarında yakalama kararı bulunan Hasan Ş, Zahir T. ve tutuksuz Hayriye E. ile ilgili "Nitelikli yağmaya teşebbüs, ihmalli davranışla kasten adam öldürme" suçlarından hazırladığı iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
Cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında 29'ar yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Bu arada şüphelilerin Bekir Ö'yü, tuzağa düşürmek için kullandıkları iddia edilen 17 yaşındaki Y.K. ile ilgili de çocuk savcılığınca soruşturma sürdürülüyor.
İddianamede, otopsi raporu, şüphelilerin ve tanıkların ifadelerine yer verildi.
Otopsi raporunda, Bekir Ö'nün ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtilirken, ölümü yapılan şantajın tetiklediğine dikkat çekildi.
İddianamedeki hukuki değerlendirmede, sanıkların, Bekir Ö'ye, yaşı küçük Y.K. üzerinden tuzağa düşürmek üzere plan yaptıkları belirtildi.
Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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